У ніч на 17 жовтня російські війська здійснили атаку на низку регіонів України за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу в Києві було пошкоджено дитячий садок, а в Миколаєві постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

“Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення абонентів”, – йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА.

За очільника обладміністрації Віталія Кіма, енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але роботи тривають.

Про постраждалих не повідомляється.

Також Київська міська військова адміністрація повідомила, що, за попередньою інформацією, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Станом на 7 ранку на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

Проте міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що після ворожої атаки у Деснянському районі міста виявили невеличкий уламок БПЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу.

Інших ушкоджень та руйнувань, за його словами, немає.