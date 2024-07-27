У ніч проти 27 липня Росія атакувала дронами Київську область – уламки одного із них впали на територію одного із населених пунктів. На місці зайнялася пожежа, яку ліквідували надзвичайники.

Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко зауважив, що хоч влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає, уламки дрона впали на території одного з населених пунктів.

Внаслідок цього пошкоджені електропроводи та дахи двох приватних будинків та паркан. На місці падіння виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували, зазначив він.

Це четверта ніч поспіль, як Росія атакує Київську область: тривога оголошувалася тричі, додав Кравченко.

У ніч проти 27 липня Росія вкотре атакувала Україну низкою повітряних цілей, з яких Силам оборони вдалося збити, зокрема, чотири “шахеди”, ракету Х-59/Х-69 та ліцензійну копію ізраїльського дрона Searcher II – “Форпост”.