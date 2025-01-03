Про це повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, а також у ДСНС.
“В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що це сталося у Броварському районі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вантажний автомобіль, у результаті чого загинув водій 1999 року народження.
У Білоцерківському районі уламки пошкодили чотири приватні житлові будинки та одну господарчу споруду.
В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.
За словами Калашника, постраждали три людини: жінка 1957 року народження зазнала гострої реакції на стрес, а також 16-річний хлопець отримав порізи та був госпіталізований. У його батька – різані рани ніг.
У Фастівському районі уламками поранено молоду жінку 2002 року народження. Її госпіталізували до районної лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.
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