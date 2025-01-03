Унаслідок атаки російських безпілотників на Київщину загинув водій вантажівки, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Про це повідомили т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, а також у ДСНС.

“В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що це сталося у Броварському районі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вантажний автомобіль, у результаті чого загинув водій 1999 року народження.

У Білоцерківському районі уламки пошкодили чотири приватні житлові будинки та одну господарчу споруду.

В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

За словами Калашника, постраждали три людини: жінка 1957 року народження зазнала гострої реакції на стрес, а також 16-річний хлопець отримав порізи та був госпіталізований. У його батька – різані рани ніг.

У Фастівському районі уламками поранено молоду жінку 2002 року народження. Її госпіталізували до районної лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.