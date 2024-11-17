Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська атакували крилатими ракетами Львівську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона, однак падіння уламків збитих цілей призвело до загибелі однієї жінки. Ще двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

“Зранку ворог атакував Львівську область крилатими ракетами. На жаль, через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі одна людина загинула. Це — 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Щирі співчуття рідним”, — зазначив він.

За словами Козицького, ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

“Окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджена магістральна труба теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися шість тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності”, — додав очільник Львівської області.

Також посадовець повідомив, що внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для боротьби з пожежею залучили 12 вогнеборців і три одиниці спецтехніки.