Від часу ракетної атаки на Павлоград, що сталася 6 вересня, минула понад доба. Однак люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. Наразі у важкому стані знаходиться один 69-річний чоловік, всі інші – середні або легкі.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram-каналі.

“На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Всі інші – середні або легкі”, – йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗС України, 6 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області застосувавши п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники обстріляли з авіації місто Костянтинівка Донецької області. У результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.