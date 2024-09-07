Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram-каналі.
“На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх. На стаціонарному лікуванні залишається 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Всі інші – середні або легкі”, – йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗС України, 6 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області застосувавши п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники обстріляли з авіації місто Костянтинівка Донецької області. У результаті атаки загинули три людини, ще троє поранені.
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