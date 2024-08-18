Сьогодні вранці ворог здійснив ракетний удар по Києву, використавши балістичне озброєння. Це вже третій обстріл столиці балістикою у серпні, з інтервалом у 6 днів між атаками. Балістичні ракети були знищені на підльоті до Києва. Уламки збитих ракет призвели до пошкоджень житлових будинків в області.

Про це повідомив керівник Київської ОДА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що станом на 18:30 пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

“Пошкоджень зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач”, – додав посадовець.

За словами Кравченка, поранених серед населення немає.

“Всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Разом із місцевою владою та міжнародними партнерами вже працюємо над цим”, – наголосив керівник Київської ОДА.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня російські війська атакували Україну, використовуючи балістичні ракети з Курської та Воронезької областей, а також крилаті та керовані авіаційні ракети й ударні БПЛА типу Shahed. Сили оборони України знищили вісім російських безпілотників Shahed та п’ять ракет.