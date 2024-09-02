Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місць падіння уламків.
Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
«Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували», – написав столичний голова Віталій Кличко у Телеграмі.
За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.
Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.
У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.
У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.
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