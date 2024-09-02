У Києві через ранкову ракетну атаку з боку РФ вирують пожежі у трьох районах, відомо про двох постраждалих.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото з місць падіння уламків.

Окупаційні війська комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

«Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували», – написав столичний голова Віталій Кличко у Телеграмі.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро «Святошин», а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.