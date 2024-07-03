Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Телеграмі.

«Маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані», – поінформував він.

Також, за його даними, уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.

Раніше повідомлялося, що росіяни сьогодні третій день поспіль атакували Полтавщину.