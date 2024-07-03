Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Телеграмі.
«Маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані», – поінформував він.
Також, за його даними, уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
Раніше повідомлялося, що росіяни сьогодні третій день поспіль атакували Полтавщину.
- Удар по Дніпру: п’ятеро загиблих, кількість поранених зросла до 47 (відео)
- Російська атака на Дніпро: у місті пошкоджено один з торговельних центрів
- Удар по Харкову: росіяни скинули дві ФАБ-500, постраждали четверо людей