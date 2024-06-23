Про це повідомляє Харківська ОВА.
Уточнюється, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.
Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.
“На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів”, – йдеться у повідомленні.
Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку. Станом на вечір було відомо, що загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.
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