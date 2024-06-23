Після удару росіян по Харкову 22 червня у лікарнях Харківської області досі надають допомогу 41 постраждалому, з них - троє дітей.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Уточнюється, що четверо пацієнтів – у тяжкому стані, прооперовані.

Стан дітей 12 та 13 років – середній, із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно.

“На жаль, це не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися за медичною допомогою після обстрілів окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Російська армія вдень 22 червня завдала чотирьох ударів у одному з районів Харкова, зокрема влучила по житловому будинку. Станом на вечір було відомо, що загинуло троє людей, ще 56 поранено або травмовано, зокрема троє дітей.