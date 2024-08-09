Про це повідомляють “Схеми”.

На супутникових знімках Planet Labs від 9 серпня зафіксовані наслідки атак українських військ на аеродром «Липецьк» у Росії.

Знімки показують, що кілька приміщень аеродрому, ймовірно, використовуваних як склади, зруйновані, а на території спостерігається масштабна пожежа. Також видно дві вирви, що можуть свідчити про влучання ракет або безпілотників ЗСУ.

У ніч з 8 на 9 серпня українські військові завдали удару по російських складах з авіабомбами та іншим об’єктам біля аеродрому «Липецьк», зокрема знищивши радар зенітно-ракетного комплексу С-350.

У операції брали участь різні підрозділи ЗСУ, включаючи ракетні війська та Сили спеціальних операцій.

За інформацією журналістів, на аеродромі знаходились десятки винищувачів і вертольотів, а також склади з понад 700 авіабомбами. Російська влада підтвердила атаку дронів, заявивши про збиття 19 з них.