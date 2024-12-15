Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що наразі є потреба переходити від заморожування російських активів до їхнього арешту, оскільки ці гроші потрібні для відновлення України.

Про це посадовець написав у соцмережі X.

“Коли йдеться про знерухомлені російські активи, настав час переходити від заморожування до арешту — використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України”,— зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Також Сибіга наголосив, що справедливо і законно змусити Росію, як агресора, відшкодувати завдані Україні збитки та шкоду.

Нагадаємо, експрем’єрка Естонії Кая Каллас закликала використовувати російські активи для допомоги Україні.