Про це посадовець написав у соцмережі X.
“Коли йдеться про знерухомлені російські активи, настав час переходити від заморожування до арешту — використовувати не лише прибутки, а й самі активи для підтримки оборони, стійкості та відновлення України”,— зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Також Сибіга наголосив, що справедливо і законно змусити Росію, як агресора, відшкодувати завдані Україні збитки та шкоду.
Нагадаємо, експрем’єрка Естонії Кая Каллас закликала використовувати російські активи для допомоги Україні.
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