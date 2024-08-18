Про це повідомляє The Guardian.
Очільник МВА наголосив, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, але присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою, яка розпочалася зранку 6 серпня 2024 року.
“Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів”, – сказав Дрозденко.
Також посадовець зазначив, що перший етап операції українських сил в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося – лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день спецоперації.
“Іноді буває понад 100-150 військовополонених на день. Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон – молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами”, – заявив Дрозденко.
Хоча Дрозденко не надає більше інформації, є ознаки того, що Україна запровадила нову тактику, щоб спробувати отримати більше території Росії, наголошує видання.
“Попри те, що Україна не озвучила своїх намірів, знесення трьох мостів через Сейм у Курській області ускладнить укріплення Росією ділянок на захід від нинішнього району вторгнення та покращить перспективи України захопити землю, якщо її прогрес триватиме”, – роблять висновок журналісти The Guardian.
- Українські сили зайняли село Апанасівка Курської області – військові
- ЗСУ знищили ще один міст в Курській області
- Операція в Курській області потрібна для знищення ресурсів РФ, – Зеленський