Голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що операція Сил оборони у Курській області РФ є "лише початком", а далі "буде ще кілька етапів". Також він додав, що ЗСУ беруть понад 100 або 150 військовополонених на день.

Про це повідомляє The Guardian.

Очільник МВА наголосив, що брав активну участь у плануванні операції на Курщині, але присягнувся зберігати таємницю перед раптовою атакою, яка розпочалася зранку 6 серпня 2024 року.

“Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів”, – сказав Дрозденко.

Також посадовець зазначив, що перший етап операції українських сил в Курській області пройшов краще, ніж очікувалося – лише 15 військовослужбовців потребували медичної допомоги в перший день спецоперації.

“Іноді буває понад 100-150 військовополонених на день. Багато російських військовослужбовців, які охороняли кордон – молоді строковики. Вони не хочуть воювати з нами”, – заявив Дрозденко.

Хоча Дрозденко не надає більше інформації, є ознаки того, що Україна запровадила нову тактику, щоб спробувати отримати більше території Росії, наголошує видання.

“Попри те, що Україна не озвучила своїх намірів, знесення трьох мостів через Сейм у Курській області ускладнить укріплення Росією ділянок на захід від нинішнього району вторгнення та покращить перспективи України захопити землю, якщо її прогрес триватиме”, – роблять висновок журналісти The Guardian.