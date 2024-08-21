Росія не здатна досягнути своїх початкових цілей у війні проти України, а бойові дії на території країни-агресорки дадуть Києву перевагу на майбутніх переговорах.

Про це в інтерв’ю Еспресо заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, Україна отримала безпрецедентну допомогу від Заходу.

“Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 млрд євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США. Це гігантські кошти”, – констатував дипломат.

Водночас він високо оцінив мужність українських воїнів, які перенесли бойові дії на територію країни-агресорки.

“Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах”, – сказав Сікорський.

Він висловив переконання, що РФ не зможе досягнути поставлених цілей.

“Я знаю, як це все складно, знаю, скільки є біженців, знаю, якою зруйнованою є інфраструктура, знаю, скільки загинуло українських військових, скільки є неповернених місяцями й роками, це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути”, – сказав польський дипломат.

Водночас він визнав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони України могли б досягнути більшого.

“Американці спізнилися щонайменше на 6 місяців зі своїм пакетом допомоги, але ви також спізнилися набагато більше із вашою мобілізацією. І щодо тих, і щодо тих справ приймає рішення політика”, – резюмував Сікорський.