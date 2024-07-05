Бійці 206-го батальйону 241-ї бригади ТРО (Київ), прикомандировані до 41-ї окремої механізованої бригади на Торецькому напрямку з кінця червня, скаржаться на відсутність належної підтримки від цієї бригади. Остання поки не коментувала озвучені претензії.

Про це повідомив один із взводних 206-го батальйону на умовах анонімності в коментарі “Українській правді”.

Він зазначив, що основна претензія в тому, що немає підтримки. 206-й батальйон 241-ї бригади ТРО — легка піхота, у якої із озброєння — автомати і кілька мінометів.

“Нам такі задачі нарізають… що може і Третя штурмова зі своїми молодими хлопцями та озброєнням такого не зробить. Наприклад, приходила БР-ка (бойове розпорядження – ред.) – відправити 10 людей у тил ворога й перерізати їм логістику”, — говорить взводний 206-го батальйону.

За його словами, у нього у взводі за рік поповнення – дві людини, яких дали тиждень тому. Одна людина – 1977 року народження, інша – 1968, з болячками, і то їх потім забрали.

“Ми завжди приданий батальйон до якоїсь бригади. ТРО використовують як “затички”. Якщо це нормальна бригада, вона дивиться, скільки в нас є людей, і з огляду на це “нарізає” задачі. Наприклад, у нас так (нормально – ред.) було з 54-ою на Соледарському напрямку”, — повідомив він.

Замкомбата 206-го батальйону Роман Кулик у соцмережі X підтвердив, що нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними спортіками й технікою свіжі підрозділи.

“Те, що ці люди, в*обані фізично й психологічно роками великої війни, те, що засобів і боєприпасів для підтримки піхоти тотально не вистачає – тупо ігнорується”, — сказав він.

За словами взводного 206-го бату, що говорив з УП, саме брак людей у 206-му батальйоні й адекватних вказівок з боку 41-ї бригади призвів до втрати південної частини селища Нью-Йорк. Саме 206-ий батальйон там тримав оборону. За останні дні російській армії вдалося просунутися з боку окупованої Новоселівки вглиб Нью-Йорка на понад три кілометри.

Також, за словами взводного, на напрямку Нью-Йорка, куди вони зайшли, не було підготовлених позицій. Попри те, що там лінія бойового зіткнення трималася на рівні АТО-ООС.

Виступ з боку окупованої Новоселівки вглиб Нью-Йорка військові між собою називають “пісюном”.

Нагадаємо, росіяни почали наступати на Торецькому напрямку, зокрема в напрямку самого міста Торецьк та селища Нью-Йорк, в другій половині червня 2024-го. До цього за час повномасштабного вторгнення на цій ділянці фронту не було жодного просування.

За даними УП, цей наступ став можливим з двох причин. По-перше, українська розвідка не помітила накопичення сил і засобів росіян з боку окупованої Горлівки. По-друге, окупанти скористалися проведенням ротації українських підрозділів: 24-та бригада пішла з Торецька на Часів Яр, 41-ша – з Часового Яру на Торецьк.

206-ий батальйон 214-ї бригади ТРО до переміщення на Торецький напрямок 2,5 місяці перебував на відведенні в Чорнобильській зоні, а до того стояв в обороні в селі Побєда на Мар’їнському напрямку та в селі Роздолівка на Соледарському напрямку.