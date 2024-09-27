Спроби російської армії у Курській області, де триває операція ЗСУ, повернути всю територію під свій контроль закінчилися невдачею.

Про це у п’ятницю, 27 вересня, повідомляє видання BILD.

Журналісти нагадали, що Путін ставив завдання своїй армії повернути під свій контроль всю територію Курської області до 1 жовтня.

«Утім, російський контрнаступ затягнувся — тільки 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Коренево», — зазначають у BILD.

У Кремлі тим часом заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під свій контроль території, зайняті ЗСУ.

Однак, акцентують увагу у виданні, і ця мета наразі виглядає ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою і командування ЗСУ перекидає у Курську область нові підрозділи.

Як повідомили в BILD, українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську і примусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках.