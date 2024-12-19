Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Португалії Нуну Мелу, під час якої обговорили перспективи подальшої співпраці між країнами у сфері оборони. Умєров подякував португальським партнерам за постійну підтримку України та висловив вдячність за допомогу у поточному році.
Крім того, під час розмови обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості. Умєров запропонував Португалії розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва в 2025 році, а також домовилися провести консультації щодо можливостей розвитку оборонної індустрії України.
Особливу увагу приділили питанням взаємодії у сфері постачання дронів для Сил оборони України.
Мелу, у свою чергу, підтвердив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги на рівні 2024 року.
“У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату “Рамштайн”. Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році”, – зазначив Умєров.
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