У січні 2025 року відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн", на якому обговорюватимуть подальші кроки для посилення безпеки в Україні.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Португалії Нуну Мелу, під час якої обговорили перспективи подальшої співпраці між країнами у сфері оборони. Умєров подякував португальським партнерам за постійну підтримку України та висловив вдячність за допомогу у поточному році.

Крім того, під час розмови обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості. Умєров запропонував Португалії розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва в 2025 році, а також домовилися провести консультації щодо можливостей розвитку оборонної індустрії України.

Особливу увагу приділили питанням взаємодії у сфері постачання дронів для Сил оборони України.

Мелу, у свою чергу, підтвердив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги на рівні 2024 року.