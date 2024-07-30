Про це в етері “Київ-24” сказав радник прем’єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко.
За його словами, завдяки погоді й зниженню температури генеруючої електроенергії в системі побільшало і зараз Україна перебуває в відносному енергобалансі.
“Якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження і будуть виникати, вони будуть мати незначний характер”, — заявив Бойко.
Він підкреслив, що зараз все рухається у бік тих оцінок, які давали енергетики у травні.
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