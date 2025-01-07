Російське повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває майже три роки, наближається до переломного моменту. Україна продовжує втрачати території, війська та час. Наступні тижні визначать, чи зможе Україна залишитися суверенною державою в межах своїх довоєнних кордонів, чи агресія президента Росії Володимира Путіна буде винагороджена.

Про це пише The Washington Post.

“Україна навряд чи витримає ще один рік цієї руйнівної війни. Однак поспішне врегулювання конфлікту через переговори може призвести до невигідного результату. Путін може бути винагороджений за свою агресію та окупацію, а також підготувати нові атаки на більшу територію, коли Росія відновить свої запаси озброєнь”, — йдеться у статті.

Як пише видання, результат цього конфлікту матиме наслідки далеко за межами України. На кону стоїть довіра до США та НАТО, які підтримали Україну після незаконного вторгнення Росії в 2022 році, пообіцявши допомоги “стільки, скільки буде потрібно”.

Головні загрози

Україна, незважаючи на героїчний опір, стикається з величезними труднощами. Зокрема, Росія контролює близько 20% української території та поступово просувається на захід, особливо в районі Покровська та Курахового.

У Донбасі російські війська відновили активний наступ, зокрема за підтримки військових із Північної Кореї. Українські сили втрачають території, які раніше зайняли в Курській області Росії, та ризикують оточенням.

Як пише WP, у війні загинуло або було поранено 400 тисяч українських військових, хоча ці цифри можуть бути значно занижені.

Головною загрозою для України залишається брак часу. У США до влади приходить Дональд Трамп, який обіцяв “швидко закінчити війну”, але без конкретного плану. Його команда пропонує ідеї про припинення вогню та “заморожування” конфлікту, що вже відкинули у Росії.

У Європі теж зростає втома від війни. Німеччина, яка була важливим союзником України, може змінити курс через політичну нестабільність. А багато європейських країн схиляються до ідеї переговорів за формулою “земля в обмін на мир”.