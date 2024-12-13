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Наступного року Норвегія навчатиме українських льотчиків та наземних спеціалістів F-16 у Португалії

У 2025 році Норвегія буде навчати українських льотчиків та наземних спеціалістів F-16 у Португалії.

П’ятниця, 13 грудня 2024, 22:36

Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

Країна виділила кошти на підготовку українських пілотів та персоналу, забезпечивши навчання в Португалії замість Данії, де навчання на F-16 буде припинене через перехід на F-35.

Інструктори з Норвегії будуть брати участь у навчаннях, що дасть змогу продовжити навчальний процес.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив важливість підтримки України в її боротьбі, зазначивши, що це має екзистенціальне значення не лише для України, а й для безпеки Європи та Норвегії.

“Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби”, — сказав він.

Теги: навчання, F-16, Норвегія

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