Наступного року Норвегія навчатиме українських льотчиків та наземних спеціалістів F-16 у Португалії

Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.
Країна виділила кошти на підготовку українських пілотів та персоналу, забезпечивши навчання в Португалії замість Данії, де навчання на F-16 буде припинене через перехід на F-35.
Інструктори з Норвегії будуть брати участь у навчаннях, що дасть змогу продовжити навчальний процес.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив важливість підтримки України в її боротьбі, зазначивши, що це має екзистенціальне значення не лише для України, а й для безпеки Європи та Норвегії.
“Важливо, щоб ми продовжували підтримку Заходом України та постійно шукали нові можливості для підтримки їх оборонної боротьби”, — сказав він.
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