Наступного року Норвегія навчатиме українських льотчиків та наземних спеціалістів F-16 у Португалії

У 2025 році Норвегія буде навчати українських льотчиків та наземних спеціалістів F-16 у Португалії.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

Країна виділила кошти на підготовку українських пілотів та персоналу, забезпечивши навчання в Португалії замість Данії, де навчання на F-16 буде припинене через перехід на F-35.

Інструктори з Норвегії будуть брати участь у навчаннях, що дасть змогу продовжити навчальний процес.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив важливість підтримки України в її боротьбі, зазначивши, що це має екзистенціальне значення не лише для України, а й для безпеки Європи та Норвегії.