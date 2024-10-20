Експерти МАГАТЕ будуть оцінювати стан обʼєктів станцій, їхні візити відбуватимуться почергово за графіком.

По це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) наступного тижня продовжать місії на всіх ключових підстанціях, які є критичними для видачі електроенергії з атомних електростанцій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візити експертів МАГАТЕ на ключові для АЕС підстанції, під час яких вони будуть оцінювати стан обʼєктів та верифікувати наслідки, відбуватимуться почергово за графіком.

МАГАТЕ 12 вересня здійснило першу місію на підстанції, важливі для безпеки АЕС. На одній із підстанцій представники агентства зафіксували пошкодження, спричинені російськими атаками.

Місії МАГАТЕ із осені 2022 року перебувають на всіх АЕС в Україні.