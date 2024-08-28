Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, представники МВФ зустрінуться з українськими чиновниками для перегляду перспективи бюджету країни.
Зазначено, що команда МВФ має вирішити, чи виплачувати Києву наступні $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.
Водночас співрозмовник Bloomberg додає: “перед візитом співробітники МВФ, які працюють в Україні, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб розповісти останні дані стосовно позики Україні”.
- До кінця року Україна розраховує залучити ще $13,5 мільярда зовнішнього фінансування
- Війна триватиме і в 2025 році, тому від Заходу знадобиться додатково 12-15 мільярдів доларів, — міністр фінансів
- Реструктуризація держборгу дозволить зекономити $11,4 мільярда, — Шмигаль