Шахрайська кіберкампанія проти НБУ: як не потрапити на фейкові листи

Про це повідомляє пресслужба НБУ
Національний банк України оголосив про виявлення великої шахрайської кіберкампанії, в рамках якої зловмисники розсилають електронні листи з шкідливими вкладеннями, що імітують офіційні повідомлення регулятора. Про це повідомила пресслужба НБУ.
У своєму повідомленні банк підкреслив, що шахраї використовують у темі листа та назві вкладеного файлу елементи, які створюють враження, що вони представляють Національний банк України.
“Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України. Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями.”
Представники НБУ також зазначили, що для офіційного електронного листування використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.
У березні 2025 року фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін повідомляв, що з початку року зафіксовано понад тисячу кібератак російських хакерів на українські державні та приватні установи.
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