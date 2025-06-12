Шахрайська кіберкампанія проти НБУ: як не потрапити на фейкові листи

Про це повідомляє пресслужба НБУ

Національний банк України оголосив про виявлення великої шахрайської кіберкампанії, в рамках якої зловмисники розсилають електронні листи з шкідливими вкладеннями, що імітують офіційні повідомлення регулятора. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У своєму повідомленні банк підкреслив, що шахраї використовують у темі листа та назві вкладеного файлу елементи, які створюють враження, що вони представляють Національний банк України.

“Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail: [email protected], схожий на офіційний домен Національного банку України. Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями.”

Представники НБУ також зазначили, що для офіційного електронного листування використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua.

У березні 2025 року фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін повідомляв, що з початку року зафіксовано понад тисячу кібератак російських хакерів на українські державні та приватні установи.