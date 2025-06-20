Пам'ятні монети Розстріляного відродження від НБУ

Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку

Національний банк України представив дві нові пам’ятні монети, присвячені видатним постатям Розстріляного відродження – Миколі Хвильовому та Юліану Шполу, чиє справжнє ім’я – Михайло Яловий. Ця інформація була оприлюднена на офіційному сайті банку.

Випуск цих монет відкриває новий тематичний напрям, присвячений митцям Розстріляного відродження. Голова Національного банку Андрій Пишний під час презентації зазначив:

“Ми вшановуємо пам’ять про митців Розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. І це не просто імена. Це – совість української інтелігенції, серце тієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком.” – Андрій Пишний

Монети мають номінал 5 гривень і називаються “Розстріляне відродження. Микола Хвильовий” та “Розстріляне відродження. Юліан Шпол”. Дизайн монет створили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а скульптури виконали Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук.

Аверс обох монет є ідентичним: на ньому розміщено слово “СЛОВО”, що є назвою будинку в Харкові, де у 1930-х роках проживали письменники. Символом молодих митців, які стали жертвами сталінських репресій, слугує парость озимої пшениці, а з літери “О” ніби стікає кров, що нагадує про болісну рану в історії України та нездійснені мрії талановитих особистостей.

На реверсі монет зображені портрети письменників, їхні справжні імена та псевдоніми: Микола Фітільов / Микола Хвильовий, Михайло Яловий / Юліан Шпол, а також роки їхнього життя – 1893–1933 та 1895–1937 відповідно. Зокрема, на реверсі монети “Розстріляне відродження. Микола Хвильовий” представлено стилізований портрет письменника на дзеркальному тлі.

Пам’ятні монети стали доступними для покупки з 20 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України, а також у банках-дистриб’юторах.