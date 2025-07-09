Обшуки у партії Марін Ле Пен через фінансові порушення виборчих кампаній

Як зазначає медіа Politico

9 липня у штаб-квартирі ультраправої партії “Національне об’єднання”, очолюваної Марін Ле Пен, відбулися обшуки. Прокурори ініціювали розслідування, яке стосується можливих порушень законодавства про фінансування виборчих кампаній.

Жордан Барделла, президент партії, підтвердив інформацію про обшуки, зазначивши:

“З 8.50 сьогоднішнього ранку штаб-квартиру “Національного об’єднання”, включаючи кабінети його лідерів, обшукували близько двадцяти озброєних і одягнених у бронежилети поліцейських з Фінансової бригади у супроводі двох слідчих суддів.” – Жордан Барделла

Він також повідомив, що під час обшуків були вилучені електронні листи, документи та бухгалтерські записи партії, хоча конкретні звинувачення поки що не розголошені.

Барделла підкреслив, що всі матеріали, пов’язані з останніми виборчими кампаніями, тепер знаходяться під контролем суду. Він вважає це новою хвилею переслідувань, що загрожує плюралізму та демократичним альтернативам.

Додатково він уточнив, що обшуки стосувалися так званих “постійних позикодавців” партії:

“Розпливчасте звинувачення без чіткого визначення, яке вже розслідувала Комісія з питань рахунків кампанії. Підозрювати наших активістів, часто літніх, чесних і відданих, які кредитують РН, оскільки немає жодного банку, який би погодився це зробити, у “незаконному здійсненні професії банкіра” – це фарс.” – Жордан Барделла

Згідно з інформацією Politico, обшук є частиною масштабного розслідування, яке триває з минулого року. Воно перевіряє, чи фінансувала партія свої виборчі кампанії частково за рахунок незаконних позик у період з 1 січня 2020 року по 12 липня 2024 року.

Хоча наразі жодній особі чи організації не висунуто офіційних звинувачень, розслідування охоплює можливі випадки відмивання грошей та використання підроблених документів під час президентської кампанії 2022 року, а також виборів до законодавчих органів Франції та Європейського парламенту у 2024 році.

Французька влада вже тривалий час уважно стежить за фінансами “Національного об’єднання”. Раніше Марін Ле Пен була визнана винною у розкраданні коштів ЄС, отримавши 4 роки ув’язнення (2 роки умовно, 2 роки з носінням електронного браслета) та 5 років дискваліфікації з держслужби.

Це рішення ускладнює її можливість балотуватися на пост президента Франції у 2027 році. Адвокат Ле Пен, Родольф Босселют, заявив про намір оскаржити вирок.

Марін Ле Пен та її соратники були визнані винними у розтраті 2,9 млн євро. Прокуратура стверджує, що помічники депутатів Європарламенту від “Національного об’єднання” фактично виконували обов’язки на користь партії, а не своїх представників у ЄС.

Згідно з даними прокуратури, зарплати, виплачені цим помічникам, використовувалися для покращення фінансового стану партії Марін Ле Пен.