230 працівників Національного заповідника “Софія Київська” звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням продовжити контракт з чинною генеральною директоркою Нелею Куковальською. Вони також закликали захистити установу від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У своєму зверненні співробітники зазначили, що Міністерство культури чинить на них тиск через численні перевірки, які тривають з грудня минулого року. Незважаючи на те, що перша перевірка Державної аудиторської служби не виявила жодних порушень, Міністерство ініціювало нові інспекції, остання з яких має завершитися 23 травня.

Протягом цього часу колектив заповідника підготував понад 3 тисячі сторінок документів. Працівники вважають, що ці зусилля могли б бути спрямовані на вирішення більш важливих завдань, пов’язаних із збереженням історико-архітектурної спадщини.

Ще до завершення перевірки генеральну директорку Нелю Куковальську було відсторонено, хоча вона перебувала на лікарняному. Працівники підкреслюють, що не заперечують проти перевірок, але вважають, що така практика дестабілізує роботу колективу, відволікаючи увагу на численні усні та письмові пояснення, довідки і копії документів.

У своєму зверненні колектив висловив підтримку Нелі Куковальській, підкреслюючи її багаторічний досвід успішного керівництва заповідником.

«Звертаємось до Вас з проханням підтримати позицію колективу та продовжити контракт з Нелею Михайлівною Куковальською як генеральним директором Національного заповідника “Софія Київська”, що дозволить нам у цей складний для нашої держави час зберегти колектив, його напрацювання та продовжити розвиток», – йдеться у зверненні.