НАТО погоджує підвищення оборонних витрат до 5% ВВП: позиція Іспанії

Водночас Reuters повідомляє, що Іспанія заявила, що їй не потрібно дотримуватися цієї вимоги.

У неділю країни НАТО досягли важливої угоди про значне підвищення оборонних витрат до 5% від валового внутрішнього продукту, що стало відповіддю на вимоги президента США Дональда Трампа, незважаючи на опір з боку Іспанії. Цю інформацію повідомило агентство DPA.

Напередодні важливого саміту в Гаазі союзники погодилися на новий цільовий показник витрат на оборону, зобов’язавшись щорічно підвищувати витрати на оборону до 5% ВВП.

Проте, як зазначає Reuters, Іспанія не має наміру дотримуватися цієї вимоги. 18 червня, напередодні саміту, представники НАТО намагалися досягти консенсусу щодо нових зобов’язань, але 19 червня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна не зобов’язується виконувати ціль у 5%.

“Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої оборонні інвестиції, але ми не збираємося цього робити.” – Педро Санчес

Згідно з даними НАТО, у 2024 році Іспанія витратила на оборону лише 1,24% ВВП, що становить приблизно 17,2 мільярда євро (19,8 мільярда доларів), що є найнижчим показником серед країн альянсу.

Bloomberg повідомляє, що Іспанія отримала звільнення від амбітної мети НАТО щодо підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. У листі до генерального секретаря НАТО Марка Рютте іспанський прем’єр підтвердив готовність виконувати нові цілі альянсу щодо озброєнь і військ, але без фінансових зобов’язань.

Проєкт заяви НАТО було змінено: тепер зобов’язання витрачати 5% ВВП на оборону стосується “союзників”, а не “ми”, як було в початковому варіанті, що надає Іспанії більше гнучкості у визначенні власного шляху досягнення цілей.

Передумови для збільшення оборонних витрат у НАТО

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, підкреслюючи, що більшість держав не виконують навіть мінімальний рівень у 2%, що призводить до того, що США покривають значну частину витрат, що є несправедливим.

Міністр оборони США Піт Гегсет 5 червня в Брюсселі заявив, що країни НАТО повинні збільшити оборонні витрати до 5% ВВП ще до саміту в Гаазі, який відбудеться 24–25 червня.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на саміті G7 у Канаді повідомив, що всі члени альянсу до кінця 2025 року досягнуть орієнтиру у 2% ВВП на оборону.

Деякі країни НАТО, особливо ті, що межують із Росією, підтримують ідею збільшення витрат до 5%. Водночас Іспанія, Італія та Португалія висловлюють сумніви щодо доцільності та термінів виконання цієї мети, зазначає Bloomberg.