НАТО досягне 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року – Марк Рютте

Як заявляє офіційний сайт НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що всі країни Альянсу досягнуть цільового показника у 2% від ВВП на оборону до кінця 2025 року. Цю інформацію він озвучив під час спільного виступу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на саміті G7, що проходить у Кананаскісі.
“Той факт, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, справді фантастичний.”
Рютте також відзначив, що Португалія планує досягти цього рівня витрат на оборону вже цього року.
“Це справді чудова новина. Усі члени НАТО досягнуть цього показника у 2025 році.”
На саміті G7 Рютте не лише бере участь у колективних переговорах, але й проводить двосторонні зустрічі, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе.
Також варто зазначити, що 24 червня в рамках саміту НАТО в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
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