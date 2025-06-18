НАТО досягне 2% ВВП на оборону до кінця 2025 року – Марк Рютте

Як заявляє офіційний сайт НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що всі країни Альянсу досягнуть цільового показника у 2% від ВВП на оборону до кінця 2025 року. Цю інформацію він озвучив під час спільного виступу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на саміті G7, що проходить у Кананаскісі.

“Той факт, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, справді фантастичний.” – Марк Рютте

Рютте також відзначив, що Португалія планує досягти цього рівня витрат на оборону вже цього року.

“Це справді чудова новина. Усі члени НАТО досягнуть цього показника у 2025 році.” – Марк Рютте

На саміті G7 Рютте не лише бере участь у колективних переговорах, але й проводить двосторонні зустрічі, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе.

Також варто зазначити, що 24 червня в рамках саміту НАТО в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ.