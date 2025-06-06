НАТО надає Україні 20 млрд євро військової допомоги: вибухи в Києві 6 червня 2025

Про це видання The Guardian

6 червня 2025 року, 1199-й день повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні відбулися важливі події, які впливають на хід конфлікту.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі було ухвалено рішення про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 20 мільярдів євро. Крім того, уряд Швеції виділив 550 мільйонів шведських крон, що еквівалентно понад 27 мільйонам доларів, для підтримки України через НАТО.

Президент США Дональд Трамп висловився про ситуацію, зазначивши, що просив президента Росії Володимира Путіна не реагувати на українську спецоперацію “Павутина”, яка призвела до знищення 41 російського літака на чотирьох аеродромах.

Трамп порівняв конфлікт між Росією та Україною з “двома маленькими дітьми, які б’ються в парку”, підкресливши, що іноді краще дати їм побитися, а потім розняти. Він також пообіцяв бути “дуже жорстоким” з обома сторонами, якщо не вдасться досягти миру.

Ситуація в українських містах

У Тернополі зафіксовано серію вибухів, які тривали близько п’яти хвилин. Кореспонденти повідомляють про події в Луцьку, де о 02:40 також були чутні вибухи.

У Києві в ніч на 6 червня російські безпілотники атакували місто, внаслідок чого уламки впали в трьох районах – Дарницькому, Солом’янському та Голосіївському. Це призвело до виникнення пожеж, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі уламки спричинили пожежу на верхніх поверхах багатоповерхівки, а також впали на відкритій місцевості. Міський голова Віталій Кличко додав, що в Солом’янському та Голосіївському районах також зафіксовано пожежі та руйнування.

В Чернігові також чули вибухи, про що повідомляють кореспонденти.

“Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені… Вони ненавидять один одного, і вони б’ються в парку, а ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти їх.” – Дональд Трамп