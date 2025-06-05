НАТО надає Україні 20 млрд євро військової допомоги та планує збільшення оборонних витрат

Остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат очікується на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року, пише Euractiv з посиланням на джерела.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася в Брюсселі, було ухвалено важливе рішення про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 20 мільярдів євро. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив значення цього кроку, підсумовуючи результати засідання.

“Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії.” – Марк Рютте

На порядку денному також стояло обговорення нового інвестиційного плану НАТО, спрямованого на забезпечення глобальної безпеки в умовах зростаючих загроз. Рютте зазначив, що країни Альянсу повинні підвищити оборонні витрати до 3,5% від ВВП на основні потреби та 1,5% на інвестиції в оборону, інфраструктуру та промисловість.

Генеральний секретар НАТО відзначив важливість підтримки союзників, яку вони підтвердили на нещодавньому засіданні контактної групи з питань оборони.

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи, що деякі держави не виконують навіть мінімальні зобов’язання щодо 2%, що змушує США покривати цю різницю, що є “несправедливо”.

5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет наголосив на необхідності підвищення витрат на оборону до 5% ВВП до саміту, запланованого на 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Шведський уряд також підтримав ініціативу щодо збільшення оборонних інвестицій країн НАТО до 5% ВВП до 2030 року, з яких 3,5% будуть спрямовані на традиційні оборонні витрати, а 1,5% – на витрати, пов’язані з обороною. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що підтримка України є інвестицією в безпеку всієї Європи, і зазначив, що частину допомоги Україні доцільно включити до 1,5% оборонних витрат, оскільки це також є оборонними інвестиціями.

Згідно з даними НАТО, у 2024 році країни Альянсу витратили загалом 50 мільярдів євро на всі види військової допомоги Україні, тоді як у 2023 році ця сума становила близько 40 мільярдів євро.

Остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат очікується на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня 2025 року.