НАТО збільшує фінансову допомогу Україні до 35 млрд євро

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

НАТО оголосив про значне збільшення фінансової допомоги Україні, яка до 1 липня досягне 35 мільярдів євро. За прогнозами, до кінця року ця сума перевищить 50 мільярдів євро, які Альянс надав у минулому році. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Рютте підкреслив, що результати майбутнього саміту стануть важливими для України, оскільки вони базуються на рішеннях, ухвалених на Вашингтонському саміті минулого року, де було визначено незворотний шлях України до НАТО.

“Я вчора оголосив, що європейські та канадські союзники вже пообіцяли понад 35 мільярдів євро на підтримку України, що більше, ніж минулого року, тому що минулого року за весь рік це було понад 50 мільярдів. Зараз, до 1 липня, це вже 35 мільярдів. Тож ми можемо сміливо припустити, що за весь рік це буде більше, ніж минулого року.” – Марк Рютте

Генсек НАТО також зазначив, що не може розкривати деталі підсумкової декларації саміту, але запевнив, що в ній будуть важливі положення щодо України та її фінансової підтримки в майбутньому.

“І це важливо, тому що те, що ми бачили протягом останніх кількох тижнів, є неприйнятним. Це Росія три з половиною роки тому розпочала цю абсолютно неспровоковану війну проти України. Вони розпочали її у 2014 році, але повномасштабний наступ розпочався у лютому 2022 року. А тепер, останні кілька тижнів, ці напади на мирних жителів, які живуть у містах, громадах України, гинуть або отримують серйозні поранення через ці російські безпілотники.” – Марк Рютте

Рютте також підкреслив, що члени Альянсу мають сильну мотивацію підтримувати Україну у її боротьбі.