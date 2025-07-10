НАТО закликає активізувати постачання зброї Україні – заяви Рютте і Трампа

Як повідомляє Twitter-акаунт Генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-союзники активізувати постачання боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні до міжнародної спільноти.

Рютте рішуче засудив численні атаки Росії на цивільне населення України, підкресливши важливість посилення підтримки для Києва.

“Сьогодні я закликав лідерів піти далі, щоб Україна мала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Я щойно розмовляв з президентом Трампом і зараз тісно співпрацюю з союзниками, щоб надати Україні необхідну допомогу.” – Марк Рютте

Раніше в Білому домі повідомили про тимчасове призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-які затримки в підтримці оборонних можливостей України лише сприятимуть продовженню конфлікту, а не його завершенню. Київ і Вашингтон активно ведуть консультації для відновлення постачань та пошуку взаємовигідних рішень.

У Міністерстві оборони України зазначили, що офіційних повідомлень про припинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Водночас триває перевірка деталей на основі фактичних даних.

Після другого інавгурації Дональда Трампа як президента США військова допомога Києву не надходила, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення поставок на початку березня.

4 липня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка проходила на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та призупинення поставок зброї Україні зі США.

7 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір надіслати Україні більше зброї для захисту від російських атак.

“Україна зазнає дуже сильного удару від Росії і повинна мати можливість захищатися. Сполучені Штати надсилатимуть переважно оборонну зброю.” – Дональд Трамп

Після заяви Трампа Пентагон повідомив про початок відправки зброї до України.

Раніше Трамп також зазначав, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.