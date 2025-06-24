Марк Рютте закликає НАТО посилити військові інвестиції на саміті 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-учасниці Альянсу збільшити інвестиції у військову сферу та виробництво озброєнь. Він підкреслив, що Росія не має шансів перемогти у “гонці озброєнь” з НАТО через свою значно меншу економіку.

Під час свого виступу на саміті лідерів НАТО в Гаазі, Рютте зазначив:

“Є давньоримське прислів’я: хочеш миру – готуйся до війни. Це проста ідея: зміцни свою оборону настільки, щоб ніхто не наважився на тебе напасти. Сьогодні військова перевага НАТО агресивно зазнає виклику через швидке переозброєння Росії, яка має китайські технології та іранську і північнокорейську зброю. Нам потрібно об’єднатися, впроваджувати інновації та досягати результатів, і саме для цього призначений цей форум.” – Марк Рютте

Він також акцентував на важливості спільних дій та швидких рішень:

“Просто немислимо, щоб Росія, економіка якої у 25 разів менша за економіку НАТО, могла б перевершити нас у виробництві та озброєнні. Ми повинні витрачати більше, щоб запобігти війні. Ми повинні виграти цю нову виробничу війну. Саме для цього і призначений цей саміт.” – Марк Рютте

Саміт НАТО проходить у Гаазі 24-25 червня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нідерландів і планує зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Раніше у Білому Домі підтвердили, що американський лідер буде присутнім на саміті Альянсу, що підкреслює важливість цього заходу для міжнародної безпеки.