Генсек НАТО Марк Рютте про ризики припинення вогню в Україні

Як зазначає YouTube-канал із виступом у Chatham House
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив стурбованість щодо можливих наслідків тривалого припинення вогню в Україні. Він вважає, що це може дати Росії можливість наростити свої запаси зброї, що, в свою чергу, підвищить ризики для країн-членів Альянсу. Ці коментарі були зроблені під час його виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House) 9 червня.
Рютте підкреслив, що після можливого оголошення перемир’я Росія, ймовірно, почне активно накопичувати озброєння, що створить додаткові загрози для НАТО.
“Це – констатація факту, я думаю”, – ствердно відповів генсек блоку на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, “годинник починає відлік часу і ризики для Альянсу починають зростати”.
Він також зазначив, що навіть під час активних бойових дій Росія може продовжувати нарощувати свої запаси озброєнь, хоча це питання залишається дискусійним.
Крім того, Рютте вказав на те, що Росія виробляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО разом узяті, і робить це значно швидше. За його словами, у відновленні військово-промислового комплексу Москві активно допомагають Китай, Іран та Північна Корея.
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