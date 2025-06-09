Марк Рютте про нарощування військової потужності Росії та загрозу НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія виробляє боєприпаси в значно більших обсягах і швидше, ніж усі країни НАТО разом узяті. Ця інформація була озвучена під час його виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня. За його словами, відновлення військово-промислового комплексу Москви відбувається за підтримки трьох країн.

“Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО – за рік.” – Марк Рютте

Рютте підкреслив, що російська військова машина не лише не сповільнюється, а й активно нарощує свої потужності. Москва отримує підтримку від Китаю, Ірану та Північної Кореї, що сприяє відновленню її військового потенціалу. Особливу увагу він звернув на використання китайських технологій для модернізації російської армії.

“Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет «Іскандер».” – Марк Рютте

Крім того, Рютте попередив, що не можна виключати можливість застосування Росією сили проти НАТО в найближчі п’ять років. Він зазначив, що президент Путін готується до конфронтації, а не до миру.