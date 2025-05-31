НАТО не обговорює письмові гарантії нерозширення на схід – позиція Альянсу

Про це розповіли кілька поінформованих дипломатів і співробітників Альянсу в коментарі Радіо Свобода на умовах анонімності Радіо СвободаНаразі

У НАТО наразі не ведуть жодних обговорень щодо вимог Росії про надання письмових гарантій нерозширення Альянсу на схід. Про це повідомили кілька дипломатів та співробітників Альянсу, які побажали залишитися анонімними.

Раніше агенція Reuters зазначала, що ця вимога є однією з умов, на яких президент Росії Володимир Путін нібито готовий завершити війну в Україні. Проте, джерела в НАТО підкреслили, що це питання не піднімалося на жодних нещодавніх або попередніх зустрічах Альянсу.

Один з дипломатів висловив думку, що це питання більше нагадує “академічну дискусію”, оскільки рішення в НАТО ухвалюються лише за консенсусом. Інший співрозмовник зазначив, що вимога Росії про письмову відмову від розширення суперечить міжнародному праву, адже право кожної держави на вільний вибір союзів закріплене в кількох міжнародних документах, таких як Північноатлантичний договір 1949 року, Віденська конвенція 1969 року та Гельсінський заключний акт 1975 року.

Також згадано Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, який, незважаючи на втрату актуальності, формально не скасований. У цьому документі йдеться про повагу до територіальної цілісності, суверенітету та непорушність кордонів.

НАТО звернулося за коментарями до Міністерств закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Єлисейського палацу та штаб-квартири Альянсу. Відповіді на ці запити будуть опубліковані після їх отримання.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог висловився про “справедливість” занепокоєння Росії щодо можливого розширення НАТО на схід, додавши, що США наразі не розглядають питання вступу України до Альянсу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що в Росії задоволені тим, що позиція Путіна щодо членства України в НАТО “знаходить розуміння” у Вашингтоні.

Україна офіційно заявила про свій курс на вступ до НАТО у 2019 році, коли це було закріплено в Конституції. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Київ подав заявку на вступ до Альянсу.

Хоча на Вільнюському саміті в липні 2023 року Україна не отримала конкретного графіка вступу, союзники підтвердили, що її майбутнє – в НАТО. Альянс також створив Раду Україна – НАТО як платформу для політичної взаємодії.