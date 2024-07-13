На Вашингтонському саміті пролунало багато гучних обіцянок, але вкрай мало було озвучено реальних планів. Це викликає певні сумніви у стратегії Заходу щодо підтримки України.

Про це пише журнал Foreign Policy.

Саміт підкреслив центральну напруженість у стратегії Заходу щодо підтримки України: військова допомога відіграла вирішальну роль у тому, щоб Київ міг відбити російські війська, але вона не дала йому можливості фактично виграти війну.

“По суті, ми підтримуємо Україну, щоб вона продовжувала брати участь у битві та досягала певних успіхів, а не повністю виграла”, — заявила наукова співробітниця з питань Європи в Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс.

За її словами, у той час, коли союзники на східному фланзі НАТО, насамперед країни Балтії та Польща, вже давно закликають до збільшення підтримки, союзники “з глибокими кишенями” і найдосконалішими системами озброєнь — особливо США — зайняли більш обережну позицію в спробі запобігти спіралі ескалації відносин з Москвою.

Аналітики скептично ставляться до того, що заходи, оголошені цього тижня, можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою.

“Українцям для перемоги потрібно щось більше”, — заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал ВМС Королівських ВМС Нідерландів Роб Бауер. “Існує велика прірва між заявами про те, що ми хочемо відновити суверенітет України, і тим, що ми насправді робимо“, — сказала директор програми трансатлантичної безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

Видання зауважує, що на думку американських офіційних осіб, кінцева мета президента Росії Володимира Путіна підпорядкувати Україну залишається незмінною після закінчення двох років війни. Майже третина держбюджету РФ цього року призначена на оборонні витрати, а поставки артилерії з Ірану та Північної Кореї залишили Україну без зброї на полі бою, наголошують в Foreign Policy.