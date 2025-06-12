НАТО розширює супутникове спостереження з використанням штучного інтелекту

Про це повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє в інтерв’ю виданню Bloomberg

НАТО розширює свої можливості в сфері супутникового спостереження, що дозволить охопити більші території. Це нововведення надасть Альянсу змогу відстежувати військові переміщення не лише в Україні, а й уздовж кордонів Росії з країнами Східної Європи.

Головнокомандувач сил трансформації НАТО, П’єр Вандьє, поділився цими новинами в інтерв’ю виданню Bloomberg. Новий проєкт, що отримав назву “Smart Indication And Warning Broad Area Detection” (SINBAD), має на меті забезпечити частий моніторинг великих територій протягом року, використовуючи штучний інтелект для виявлення змін та автоматичного формування попереджень.

Вандьє зазначив, що НАТО вперше отримає можливість спостерігати за “величезними територіями”, включаючи маневри, пересування військ та дії на полі бою.

“Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо.” – П’єр Вандьє

Для реалізації цієї ініціативи було обрано американського постачальника супутникових знімків – компанію Planet Labs.

Крім того, 9 червня в інтерв’ю агентству AFP Вандьє підкреслив, що армії НАТО можуть багато чого навчитися в України, зокрема її “креативності” під час проведення операції СБУ “Павутина”. Він охарактеризував цю українську операцію як “троянського коня”, що продемонструвало важливість адаптації до нових викликів війни через інновації.