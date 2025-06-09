Про це він сказав в інтерв’ю агентству AFP

Генерал П’єр Вандьє, який очолює сили трансформації НАТО, підкреслив, що армії країн НАТО можуть багато чого навчитися в України, зокрема її інноваційного підходу під час проведення операції СБУ “Павутина”. У своєму інтерв’ю агентству AFP він охарактеризував цю українську операцію як “троянського коня”, що демонструє важливість адаптації до нових викликів війни через інновації.

“Тактика троянського коня використовувалася ще кілька тисяч років до нашої ери. Сьогодні ми бачимо, що такого роду тактики повертаються завдяки технічній та індустріальній креативності.” – П’єр Вандьє

Вандьє також зазначив, що сучасні армії повинні впроваджувати нові технології та методи ведення бою, щоб досягти перемоги, як це зробила Україна.

“Для ведення війни ми повинні створити нове поєднання можливостей: те, що ми маємо зараз, з тим, що з’явиться завтра, і зробити це краще, ніж було раніше. Зокрема, це стосується артилерії, боєприпасів та подібних речей.” – П’єр Вандьє

Спецоперація СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина” на території Російської Федерації, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ здійснили атаки на чотирьох військових аеродромах Росії – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Внаслідок операції було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160.

За словами голови СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони були заховані під дахи цих будиночків, які встановлювалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони вирушали до своїх цілей – російських бомбардувальників.