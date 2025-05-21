Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що програма майбутнього саміту альянсу, який відбудеться в Нідерландах, ще не остаточно сформована. Тому наразі він не може підтвердити, чи буде запрошений президент України Володимир Зеленський. Цю інформацію Рютте озвучив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом.

«Прошу вас трохи почекати, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту», – зазначив Марк Рютте, підкреслюючи, що деталі ще знаходяться на стадії обробки.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Скофф додав, що уряд країни готовий прийняти президента Зеленського в Гаазі і вже повідомив про це генеральному секретарю НАТО.

Раніше Рютте зазначав, що на саміті НАТО в Гаазі планується обговорити кілька важливих питань, серед яких:

фінансування оборони;

забезпечення виробництва озброєння для оборонно-промислового комплексу альянсу;

поточна ситуація в Україні.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі, поки вона триває. А коли настане мир – чи то через припинення вогню, чи через тривалу мирну угоду – ми повинні уникнути повторення ситуації, яку ми спостерігали з Мінськими угодами», – підкреслив Марк Рютте.