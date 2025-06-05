НАТО призначило нового Верховного командувача Об’єднаних сил у Європі

Про це йдеться на сайті Альянсу

Північноатлантичний альянс оголосив про призначення нового Верховного командувача Об’єднаних сил у Європі. Генерал-лейтенант Алексус Г. Гринкевич зі Сполучених Штатів Америки отримав затвердження від Північноатлантичної ради НАТО на цю важливу посаду. Відповідна інформація була опублікована на офіційному веб-сайті НАТО.

На даний момент генерал-лейтенант Гринкевич виконує обов’язки директора операцій Об’єднаного штабу Збройних сил США. Після завершення всіх національних процедур затвердження, він офіційно займе місце Верховного командувача, змінивши генерала Крістофера Г. Каволі, який також представляє армію США.

Церемонія передачі командування запланована на літо 2025 року і відбудеться в штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО, розташованій у Монсі, Бельгія. Це важливий етап для Альянсу, оскільки новий командувач буде відповідати за стратегічне управління військовими операціями в європейському регіоні.