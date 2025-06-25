НАТО: Оборонно-промислова база України має резерви на $35 млрд – Марк Рютте

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що оборонно-промислова база України має резервні потужності на суму близько $35 мільярдів. Цей фактор є критично важливим для забезпечення довгострокової обороноздатності країни.
Рютте підкреслив, що розвиток оборонно-промислового комплексу України повинен стати основою для стримування агресії з боку Росії, навіть у разі укладення потенційної мирної угоди.
Він також зазначив, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною і навіть зростає. За перші шість місяців 2025 року темпи фінансування перевищують показники минулого року.
“Ми можемо сміливо припустити, що за нинішньою динамікою фінальна цифра буде вищою.”
Він вважає, що до кінця року підтримка України може перевищити 50 мільярдів доларів, які були обіцяні на 2024 рік.
Рютте також акцентував, що мета союзників полягає не лише в тому, щоб допомогти Україні вистояти в даний момент, але й у забезпеченні того, щоб Росія не змогла повторити свою агресію в майбутньому. Це передбачає постачання озброєння, навчання військових, фінансування та створення сталого оборонного потенціалу як в Україні, так і в співпраці з міжнародними партнерами.
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