НАТО: Оборонно-промислова база України має резерви на $35 млрд – Марк Рютте

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що оборонно-промислова база України має резервні потужності на суму близько $35 мільярдів. Цей фактор є критично важливим для забезпечення довгострокової обороноздатності країни.

Рютте підкреслив, що розвиток оборонно-промислового комплексу України повинен стати основою для стримування агресії з боку Росії, навіть у разі укладення потенційної мирної угоди.

Він також зазначив, що підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною і навіть зростає. За перші шість місяців 2025 року темпи фінансування перевищують показники минулого року.

“Ми можемо сміливо припустити, що за нинішньою динамікою фінальна цифра буде вищою.” – Марк Рютте

Він вважає, що до кінця року підтримка України може перевищити 50 мільярдів доларів, які були обіцяні на 2024 рік.

Рютте також акцентував, що мета союзників полягає не лише в тому, щоб допомогти Україні вистояти в даний момент, але й у забезпеченні того, щоб Росія не змогла повторити свою агресію в майбутньому. Це передбачає постачання озброєння, навчання військових, фінансування та створення сталого оборонного потенціалу як в Україні, так і в співпраці з міжнародними партнерами.