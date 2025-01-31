Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на Handelsblatt.

Альянс вважає, що Трамп зацікавлений у Гренландії переважно з міркувань безпеки, тому пропонує йому варіант, що посилить військовий потенціал НАТО в регіоні. США могли б відігравати ключову роль у цьому розширенні.

Гренландія є стратегічно важливою через багаті природні ресурси та геополітичне значення для контролю над Арктикою. Судноплавні маршрути в цьому регіоні стають дедалі доступнішими через зміну клімату.

За даними джерел в НАТО, ініціативу вже обговорюють з Трампом у неформальному форматі. Вона може ґрунтуватися на нових оборонних планах Альянсу, ухвалених у 2023 році, які передбачають зміцнення оборони на крайній півночі.

США вже мають військову присутність у Гренландії, зокрема експлуатують базу Пітуффік для космічного спостереження та протиракетної оборони. Там також розміщені данські збройні сили в рамках Арктичного командування.

У НАТО побоюються, що питання Гренландії може загрожувати стабільності Альянсу. З одного боку, відкриті претензії США на цю територію можуть підірвати авторитет організації, особливо на тлі російської агресії проти України. З іншого боку, суперечка навколо Гренландії може підштовхнути Вашингтон до виходу з НАТО, що стало б серйозним ударом по системі колективної безпеки.

За словами дипломатів, успіх ініціативи залежатиме від того, що саме для Трампа є пріоритетом – інтереси безпеки чи природні ресурси Гренландії. Якщо другий фактор відіграватиме значну роль, план НАТО може виявитися безперспективним.