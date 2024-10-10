Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

“У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готова і здатна відповісти на будь-яку загрозу… Усі навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах”, — заявив Рютте.

Генсек Альянсу зазначив, що навчання не передбачатимуть використання бойової зброї, втім, близько 2 тис. військових, які братимуть участь у Steadfast Noon, імітуватимуть місії, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Тим часом офіційні представники НАТО зауважили, що навчання не є відповіддю на нещодавні заяви Росії. За словами помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики й планування Ангуса Лапслі, Steadfast Noon є важливим для демонстрації ядерних сил Альянсу та стримування будь-якої загрози.

“Ми прагнемо стримувати будь-якого супротивника, і передусім Росію, в кілька різних способів, в тому числі за допомогою звичайних засобів стримування”, — пояснив Лапслі журналістам.