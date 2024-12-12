Про це повідомляє Rzeczpospolita.
“Якщо мова йде про відправку польських військових до України, це має відбуватися тільки в межах НАТО і за умов, які чітко захищають інтереси Польщі. Безпека нашої країни має бути на першому місці, хоча ми завжди запитуємо, що найкраще для України”, – заявив Сімон Головня.
Очікується, що до Польщі з офіційним візитом прибуде президент Франції Еммануель Макрон для переговорів із прем’єр-міністром Дональдом Туском та іншими високопосадовцями. Однією з ключових тем стане обговорення деталей можливого стабілізаційного плану, який міг би забезпечити безпеку України.
Головня також зазначив, що будь-яка стабілізаційна місія має бути ретельно продуманою та узгодженою з усіма членами альянсу. Він підкреслив, що Росія сприймає лише мову сили, і саме НАТО повинне забезпечити необхідну підтримку для стабільності в регіоні.
На завершення Головня підкреслив, що польський уряд чітко розуміє потенційні ризики та наполягає на необхідності узгодження спільної стратегії в межах Альянсу перед будь-якими діями на території України.
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