IT-коаліція НАТО залучила понад 1,1 млрд євро для підтримки ЗСУ у 2024–2025 роках

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на Facebook-сторінці Рустема Умєрова

Згідно з інформацією, наданою міністром оборони України Рустемом Умєровим, “IT-коаліція”, що діє під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA), вже залучила понад 1,1 млрд євро для підтримки Збройних сил України. Ця сума була надана країнами-партнерами у 2024–2025 роках у вигляді фінансової та матеріальної допомоги.

З початку року українські Сили оборони отримали три значні поставки, які склали 3,3 млн євро, 7,5 млн євро та майже 2 млн євро відповідно. Ці ресурси спрямовані на покращення зв’язку на полі бою, розширення бойової системи DELTA, розвиток цифрового реєстру “Оберіг”, а також вдосконалення мобільних додатків “Армія+” і “Резерв+”.

Завдяки цій підтримці українські військові мають доступ до сучасних технологій, що значно підвищує їхню ефективність у веденні бойових дій та координації на фронті.

Умєров акцентував на важливості міжнародної співпраці та висловив вдячність партнерам за їхню постійну допомогу, яка є критично важливою для зміцнення обороноздатності України в умовах війни.