На зустрічі в Римі прем'єр-міністер Італії Джорджія Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили роль Альянсу в забезпеченні безпеки України. Лідери наголосили на важливості координації зусиль для підтримки справедливого миру та стабільності в Європі.

Про це повідомляє Sky tg24.

Прем’єр-міністер Італії Джорджія Мелоні зустрілася в Римі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення стратегічних питань підтримки України та перспектив посилення ролі Альянсу.

Мелоні підкреслила, що пріоритетом залишається створення умов для «справедливого миру», у якому НАТО може відіграти вирішальну роль для майбутнього України.

“Італія завжди виконувала свою частину роботи, і нещодавно ми схвалили новий пакет військової допомоги, зосереджений на системах протиповітряної оборони для захисту цивільного населення”, – наголосила Мелоні.

За її словами, Італія продовжує надавати значну підтримку не лише у військовій, а й гуманітарній сфері, спрямованій на відбудову постраждалих територій.

Вона також підкреслила значущість дій Італії в НАТО, зокрема на східному фланзі та в регіонах Балкан, які залишаються стратегічними для країни.

“НАТО має бути здатним розвиватися у відповідь на нові виклики, зокрема, в умовах зростання гібридних загроз та розвитку штучного інтелекту”, – заявила прем’єрка.

Генсек НАТО висловив вдячність Мелоні за лідерську позицію Італії у підтримці України. Він додав, що НАТО продовжуватиме стояти на боці України, вважаючи її боротьбу спільною для всіх країн Альянсу.