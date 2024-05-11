Проти Північноатлантичного альянсу ведеться гібридна війна, однак наразі немає намірів чи загроз з боку Росії напасти на будь-яку країну НАТО.

Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, пише Digi24.

“Очевидно, що Росія на цей час не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку державу НАТО, але проти нас розгорнута тотальна гібридна війна, і ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, проблеми, пов’язані з диверсіями, актами насильства та вбитих людей”, – сказав він.

Також Джоане переконаний, що зараз НАТО перебуває в процесі адаптації та трансформації, зокрема в оборонних планах і шляхом збільшення військового виробництва.

“Нині існує поєднання криз і технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати лише одне: слава Богу, що ми в НАТО. Через питання безпеки військового та похідного характеру ми знаходимося в дуже сильному альянсі, і ми справді перебуваємо в процесі адаптації та трансформації НАТО, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах, в тому числі шляхом збільшення військового виробництва”, – сказав Джоане.