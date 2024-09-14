Генеральний секретар НАТО вважає, що Альянс міг дати більше зброї Україні ще до лютого 2022 року.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню FAS.

Столтенберг зазначив, що НАТО могло б надати Україні більше озброєння до початку війни.

“Нині ми постачаємо військову техніку для ведення війни, а тоді могли б надати її, щоб запобігти війні”, – сказав він.

Генсек вказав на небажання країн Альянсу надати Україні зброю до російського вторгнення через побоювання ескалації відносин з Росією.

Також Столтенберг наголосив, що завершення війни можливо лише шляхом переговорів, але вони мають ґрунтуватися на позиції сили України.

“На певному етапі діалог із Росією буде необхідний, але він має базуватися на українській силі”, – додав він.

Єнс Столтенберг, який очолює НАТО з 2014 року, піде з цієї посади 1 жовтня, його замінить колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Повідомляється, що Столтенберг після завершення роботи в НАТО стане керівником Мюнхенської безпекової конференції.