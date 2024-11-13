Голова військового комітету НАТО зазначив, що ядерна зброя Росії стримує Альянс від прямого втручання в конфлікт в Україні.

Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер під час Празького оборонного саміту.

“Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя”, – зазначив Бауер.

На думку адмірала, саме наявність у Росії ядерного арсеналу кардинально відрізняє війну в Україні від конфлікту в Афганістані. Хоча він не виключає можливості участі сил НАТО у війні проти Росії, це несе високі ризики для самого Альянсу і є “політичним питанням”.

“Уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо дивитеся на проблему в майбутньому — коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки — тоді це набагато складніше”, – пояснив Бауер,

Він додав, що рішення про військове залучення Альянсу має оцінюватися з огляду на довгострокові наслідки.

Бауер також підкреслив, що для США важливо не допустити перемоги президента РФ Володимира Путіна, оскільки стратегічне значення України для НАТО робить цей конфлікт надто важливим для стабільності Європи.