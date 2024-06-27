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26 червня

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НАТО на саміті у Вашингтоні оголосить про створення структури, яка координуватиме допомогу Україні, — NYT

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, що відбудеться з 9 по 11 липня, альянс запропонує Україні нову штаб-квартиру для координації військової допомоги. Цей крок буде служити гарантією тривалої підтримки безпеки України з боку Альянсу та стане "мостом" до можливого членства в НАТО.

Четвер, 27 червня 2024, 12:55

Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела.

Повідомляється, що замість переговорів щодо членства України Альянс оголосить, що він погодився створити місію у Німеччині для координації всіх видів допомоги у довгостроковій перспективі. Цей крок покликаний надіслати сильний сигнал як Україні, так і Росії, яка сподівається, що Захід втомиться надавати підтримку.

Оскільки місія перебуватиме під егідою НАТО, вона розрахована на те, щоб функціонувати, навіть якщо Дональд Трамп, різкий критик Альянсу та допомоги Україні, стане новим президентом США.

Як пише видання, адміністрація Джо Байдена та представники НАТО виступили з цією ідеєю як спосіб дати Києву “щось міцне” на саміті, навіть незважаючи на те, що, на їхню думку, зараз ще не час для приєднання України.

Нова місія поєднає діяльність нинішньої “коаліції можливостей” країн, які надають Україні різні аспекти військової допомоги, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання.

Вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках та довгострокові двосторонні угоди про безпеку.

Місія отримає назву “Допомога та навчання НАТО в галузі безпеки для України”, або NSATU. Вона базуватиметься на військовому об’єкті США у Вісбадені (Німеччина) і очолюватиметься тризірковим генералом (ймовірно, американцем), який підпорядковується безпосередньо вищому генералу НАТО та США в Європі генералу Крістоферу Каволі.

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Теги: НАТО, Україна, штаб-квартира

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